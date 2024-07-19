Samsun Valiliği, Valilik bahçesinde kavga eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanını görevden uzaklaştırdı

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Samsun Valiliği, boşandığı eşiyle Valilik bahçesinde kavga eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının görevden uzaklaştırıldığını ve gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Valilik bahçesindeki kavgaya ilişkin sosyal medyada yer görüntülerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı kurumda çalıştığı eski eşi H.D'ye Valilik bahçesinde fiziksel şiddet uygulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yardımcı hizmetler kadrosunda görevli T.B'ye polis memurlarımız ve vatandaşlarımız tarafından anında müdahale edilmiş, şüpheli T.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Gözaltına alınan T.B'nin idari tedbirle görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şüpheli hakkındaki idari ve adli soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.