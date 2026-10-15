Çarşamba'da 2013'teki Arif Yılmaz cinayetinde 2 tutuklama: Şüphelinin tehdidi tanık ifadelerinde çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çarşamba'da 2013'teki Arif Yılmaz cinayetinde 2 tutuklama: Şüphelinin tehdidi tanık ifadelerinde çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çarşamba\'da 2013\'teki Arif Yılmaz cinayetinde 2 tutuklama: Şüphelinin tehdidi tanık ifadelerinde çıktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Çarşamba'da 13 yıl önce silahla vurulmuş halde bulunan Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden incelendi. HTS kayıtları ve yeni tanık beyanlarıyla derinleşen soruşturmada, Murat Atasoy'un sonraki yıllarda kavga ettiği kişileri Arif'in akıbetiyle tehdit ettiği belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen Atasoy ile Turan Zengin tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 yıl önce öldürülen Arif Yılmaz'ın (50) 2 cinayet şüphelisinden Murat Atasoy'un sonraki yıllarda dönem dönem mahallede tartışıp, kavga ettiği kişilere "Sonunuz Arif gibi olur" dediği ortaya çıktı.

DOSYA 13 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde 1 Haziran 2013'te Arif Yılmaz'ın başından, bacağından ve göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin dosya yeniden ele alındı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında olay tüm yönleriyle yeniden incelendi. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dahil 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı.

TANIK İFADELERİ ŞÜPHEYİ ARTIRDI

Alınan bazı tanık ifadelerinde Murat Atasoy'un cinayetten sonraki yıllarda dönem dönem mahallede tartıştığı ve kavga ettiği bazı kişilere "Sonunuz Arif gibi olur" dediği ve şüphelerin artmasıyla soruşturmanın bu şekilde derinleştirildiği belirtildi. Savcılık, teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Turan Zengin ile Murat Atasoy'u gözaltına aldı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bu arada, şüphelilerin aynı mahalleden oldukları bildirildi. Arif Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu yer ile Beyyenice Mahallesi dron ile görüntülendi.

ABLASI: ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN

DHA'ya konuşan Arif Yılmaz'ın ablası Nefise Yılmaz, "Evden 10.15'te hayvanlarla tarlaya gönderdik. 17.00 sıralarında eve gelmeyince ben merak ettim. Irmak kıyısında tarlamız vardı. Amcama Arif'in eve gelmediğini söyledim. Amcam da onu aramak için peşine gitti. Tarlada bulamadık. Köylüler hepsi aramaya gitmiş. Her tarafı aramışlar tarlada. Bulan kişi de S.Y. ile Y.G.'ydi. Sonra bize de bulunduğunun haberi geldi. Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, devletimize, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, jandarmamıza, savcımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Rabbim bunu bana gösterdi. Ailemi sevindirdi. Benim kardeşimi öldürmelerinin sebebi neydi? Arif çok iyi biriydi. Herkesin boğazında lokması vardır. Kimseye kötü gözle bakmazdı. Yardımcı olurdu herkese" dedi.

Kaynak: DHA
Arif Yılmaz3. SayfaÇarşambaCinayetGüncelSamsunJASATSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı
Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?
13:58
Arda Turan’ın sözleri yürek burktu Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:29
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:07
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
İstanbul’un ardından Kocaeli’de de eğitime bir gün daha ara verildi
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:15:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Çarşamba'da 2013'teki Arif Yılmaz cinayetinde 2 tutuklama: Şüphelinin tehdidi tanık ifadelerinde çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei