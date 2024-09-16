Samsung İşçileri Grevde, 104 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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Samsung İşçileri Grevde, 104 Kişi Gözaltında

Samsung İşçileri Grevde, 104 Kişi Gözaltında

Tamil Nadu'daki Samsung fabrikasında grevdeki 104 işçi, izinsiz protesto planıyla gözaltına alındı.

16.09.2024 16:50
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde Samsung Electronics fabrikasında düşük ücretlere karşı greve giden işçilerden 104'ü, izinsiz "protesto yürüyüşü planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hint basınındaki haberlere göre, Tamil Nadu'nun Çennai şehrindeki Samsung Electronics fabrikasında çalışan işçilerin grevi geçen haftadan bu yana sürüyor. 1000'den fazla işçi, daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talep ediyor.

İşçilerin grevi, Samsung'un Hindistan'da elde ettiği yıllık 12 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık üçte birine katkıda bulunan fabrikada çalışmaların durmasına yol açtı.

Emniyet yetkilileri, grevdeki işçilerin şehrin Kançipuram bölgesinde izinsiz bir protesto yürüyüşü başlatmayı planladıklarını belirtti. Bölgede okul, kolej ve hastaneler olduğuna işaret eden yetkililer, trafiğin kitleneceği ve kamu huzurunun bozulacağı gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmediğini, 104 Samsung çalışanının gözaltına alındığını açıkladı.

İşçilerin gözaltında ne kadar kalacağı belirsizliğini koruyor.

18 Eylül'de büyük gösteri planlanıyor

Samsung'un Çennai'deki fabrikasında yaklaşık 1800 işçi çalışıyor ve bunların 1000'den fazlası grevde. Fabrikada buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi aletler üretiliyor.

Samsung protestoları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yabancı yatırımcıları "Hindistan'da üretim" planına ve elektronik üretimini 6 yıl içinde üçe katlayarak 500 milyar dolara çıkarma hedefine gölge düşürdü.

Ucuz işgücünün cazibesine kapılan yabancı şirketler, tedarik zincirlerini Çin'in ötesinde çeşitlendirmek amacıyla üretim için giderek daha fazla Hindistan'ı kullanıyor.

Öte yandan, 18 Eylül'de Çennai'de siyasi partilerin ve işçi sendikalarının da katılımıyla grevdeki Samsung işçilerini desteklemek üzere protesto gösterisi düzenleneceği duyuruldu.

Samsung Electronics'ten 13 Eylül'de yapılan açıklamada, "tüm sorunları en kısa sürede çözmek için" işçilerle görüşmelere başlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Samsung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung İşçileri Grevde, 104 Kişi Gözaltında - Son Dakika

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