Samsunlular, şarkıcı Buray ile coştu - Son Dakika
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Samsunlular, şarkıcı Buray ile coştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Buray, sevilen şarkılarıyla Samsunluları coşturdu. Buray'ın konserinde onlarca hit şarkısının yanı sıra 'Çarşambayı Sel Aldı' ve 'Ah Yalan Dünya' yorumları da büyük alkış aldı.

10.06.2024 13:45
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Samsunlular, şarkıcı Buray ile coştu

SAMSUN - Buray, Samsun'da sahne aldığı konserde sevilen şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Buray Hoşsöz'ü dinlemeye on binlerce Samsunlu geldi.

Batı Park Sahne'de hayranlarıyla buluşan ünlü müzisyen Buray, Samsunlular tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Buray konserinde "Seni Sevmiyorum Artık", "Bedduam Yok", "Kış Bahçeleri" gibi onlarca hit şarkısının yanında "Çarşambayı Sel Aldı" ve "Ah Yalan Dünya" yorumlarıyla da büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA

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