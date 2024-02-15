San Francisco'da Penguenler için Sevgililer Günü Etkinliği - Son Dakika
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San Francisco'da Penguenler için Sevgililer Günü Etkinliği

San Francisco\'da Penguenler için Sevgililer Günü Etkinliği

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentindeki Kaliforniya Bilimler Akademisi'nde her yıl düzenlenen 'penguenler için sevgililer günü' etkinliği sırasında kalp şeklinde bir sevgililer günü kartı taşıyan bir Afrika pengueni, 14 Şubat 2024.

15.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
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SAN FRANCİSCO, 15 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentindeki Kaliforniya Bilimler Akademisi'nde her yıl düzenlenen "penguenler için sevgililer günü" etkinliği sırasında kalp şeklinde bir sevgililer günü kartı taşıyan bir Afrika pengueni, 14 Şubat 2024. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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