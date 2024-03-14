San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu - Son Dakika
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San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu

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Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen yüzlerce savaş karşıtı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, yetkilileri barış için harekete geçmeye çağırdı.

14.03.2024 02:43  Güncelleme: 02:46
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- ABD'deki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu

Gazze'de ateşkes talep eden göstericiler dış hatlar terminali girişini kapattı

SAN FRANCISCO - Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen yüzlerce savaş karşıtı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, yetkilileri barış için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen bir grup San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan yaklaşık 300 kişilik grup "Şimdi kalıcı ateşkes", "Gazze için dünyayı durdurun" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" pankartlarıyla barış çağrısında bulundu. İsmi açıklanmayan bir gösterici, grup adına yaptığı açıklamada, "Biz burada olmak istemiyoruz. Ancak burada olmak zorundayız. Çünkü gönderdiğimiz dilekçelerin, gönderdiğimiz e-postaların, kongre üyeleriyle yaptığımız toplantıların, ateşkes isteyen milyonların sesini duyması için hükümetimize yalvararak sokaklarda yürüdüğümüz günlerin sayısını unuttuk" ifadelerini kullandı. Gösteri nedeniyle havaalanının kapatılmadığı, ancak yolcuların farklı giriş kapılarına yönlendirildiği öğrenildi.

San Francisco Uluslararası Havalimanı\'nda Gazze protestosu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu - Son Dakika

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