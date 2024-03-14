- ABD'deki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu
Gazze'de ateşkes talep eden göstericiler dış hatlar terminali girişini kapattı
SAN FRANCISCO - Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen yüzlerce savaş karşıtı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, yetkilileri barış için harekete geçmeye çağırdı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen bir grup San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan yaklaşık 300 kişilik grup "Şimdi kalıcı ateşkes", "Gazze için dünyayı durdurun" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" pankartlarıyla barış çağrısında bulundu. İsmi açıklanmayan bir gösterici, grup adına yaptığı açıklamada, "Biz burada olmak istemiyoruz. Ancak burada olmak zorundayız. Çünkü gönderdiğimiz dilekçelerin, gönderdiğimiz e-postaların, kongre üyeleriyle yaptığımız toplantıların, ateşkes isteyen milyonların sesini duyması için hükümetimize yalvararak sokaklarda yürüdüğümüz günlerin sayısını unuttuk" ifadelerini kullandı. Gösteri nedeniyle havaalanının kapatılmadığı, ancak yolcuların farklı giriş kapılarına yönlendirildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Gazze protestosu - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları çerçevesinde Aksaray'da esnafları ziyaret ederek iftar sonrasında buluştuğu vatandaşlardan partisinin belediye başkan adayına destek istedi.
Rusya'nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki 2 petrol rafinerisi ve Ukrayna sınırındaki Belgorod'a dron saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucunda rafinerilerde yangın çıktı ve 8 kişi yaralandı. Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik dron saldırıları devam ederken, saldırıları üstlenen olmadı. Saldırılar sonucunda üretim durduğu tesiste akşam saatlerine doğru tekrar başladı. Belgorod'da düzenlenen saldırıda ise 5 kişi yaralandı.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın taraftarlarına çağrı yaparak, tribünleri doldurmalarını ve takıma sahip çıkmalarını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının önemine değinerek, kazanmak ve puanlar almak istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarın varlığının başarıyı getirdiğini vurguladı ve onların desteğiyle hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
İngiltere'de yaşayan Türk doktorlar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde bir araya geldi. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen programa, İngiltere'deki Türk doktorlar, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı. Büyükelçi Ertaş, hekimlik mesleğinin önemini vurgulayarak, Kovid-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Türk doktorların bilgi ve birikimlerini paylaşmalarının ve ortak projeler yürütmelerinin önemine dikkat çeken Ertaş, Türkiye'nin sağlıkta bir marka olduğunu ve Kovid-19 salgını sırasında sağlık sisteminin başarısının tescillendiğini belirtti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, şarkıcı Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısı, Buri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de kullanıldığı öğrenildi. Göçer, bu durumdan haberdar olmadığını ve Nuri Bilge Ceylan'ın filmine şarkısının dahil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Erzurum'un Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda, öğretmen Zülküf B. ile eşi Kadriye B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Zülküf B, eşi ve kızını bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştır. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirlemiştir. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı, Çat ilçesi istikametinde yakalanmıştır.
Microsoft Teams, getirdiği yeni bir özellik olan Planlayıcı ile kullanıcıların günlük aktivitelerini kolaylıkla planlamalarına olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, programlarını düzenlemek için başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan işlerine daha fazla konsantre olabilecekler. Teams'in bu güncellemesi, beyaz yakalılar ve öğrenciler için büyük bir konfor sağlayacak. Güncelleme şu anda kullanıma sunulmuş olsa da, tamamlanması için biraz daha zaman gerekiyor.
Apple, iPhone 15 modelinin montajını Brezilya Foxconn fabrikasında yapmaya karar verdi. Bu hamle, ülkede elektronik cihazlara getirilen yüksek vergiler nedeniyle iPhone'ların pahalı olmasını engellemeyi hedefliyor. Ayrıca Apple, üretim ve tedarik zincirini çeşitlendirme çabasıyla Brezilya'da montaj yapma kararı aldı. Ancak sadece standart iPhone 15 modeli Brezilya'da montajlanacak, diğer modellerin montajı Çin'de devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?