Sana Havalimanı Onarıldı, Uçuşlar Yeniden Başlıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir hafta önce İsrail saldırısıyla hasar alan Sana Uluslararası Havalimanı'nın onarıldığını, uçuşların yarın yeniden başlayacağını duyurdu.
Husilerin denetimi altındaki Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, yaptığı kısa açıklamada, bir hafta önce İsrail saldırısında zarar gören havalimanının durumuna ilişkin bilgi verdi.
Şayif, teknik ve mühendislik ekiplerin Sana Uluslararası Havalimanı pistindeki onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladığını kaydetti.
Havalimanının yarından itibaren uçuşları karşılamaya hazır olduğunu belirten Şayif, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.
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