Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, atölyedeki çalışmaları inceledi, öğrencilerle sohbet etti ve projelerini inceledi. Ziyarette öğrencilere oyuncak Togg hediye edildi.

17.07.2024 16:07
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Atatürk Mahallesi'ndeki Deneyap Atölyesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Kacır, daha sonra atölyedeki sınıflarda incelemede bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kacır, ortaokul ve lise öğrencileriyle sohbet etti, projelerini inceledi.

Bakan Kacır, ziyaretinde öğrencilere oyuncak Togg hediye etti.

Ziyarette, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tunceli'deki Deneyap Atölyesi'nde Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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