Sancaktepe'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kaza: 2 Yaralı

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Hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı, biri ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Sancaktepe'de hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Atayolu Caddesi'nde seyir halindeki 33 ASL 669 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ şeridinde park halinde bulunan 26 AGF 753 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, ön yolcu koltuğunda bulunan kişi araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı yolcu ile sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Atayolu Caddesi, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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