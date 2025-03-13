Sanchez'den Avrupa Savunma Birliği Çağrısı - Son Dakika
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Sanchez'den Avrupa Savunma Birliği Çağrısı

İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa savunmasını güçlendirme ve ortak finansman çağrısında bulundu.

13.03.2025 13:00
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MADRİD, 13 Mart (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Finlandiyalı mevkidaşı Petteri Orpo ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmede Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında birlik olması yönündeki çağrısını yineledi.

İspanya hükümetinden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Avrupa savunmasını güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha dile getiren Sanchez, ortak güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için ortak finansman ihtiyacını vurguladı. Sanchez, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini karşılamaya hazır olduklarına dikkat çekti.

Avrupa güvenliğinin devam eden çatışmalardan siber saldırılara, enerji krizlerinden iklimle ilişkili afetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Sanchez, savunma sanayide inovasyon ve rekabet gücünü teşvik etmenin öneminin altını çizdi.

ABD'nin önerdiği Rusya'yla olan çatışmada 30 günlük ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Sanchez, Avrupa Birliği'nin barış görüşmelerinde rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı. "Bu konu Avrupa için bir varoluş meselesidir" diyen Sanchez, İspanya'nın Şubat 2022'den bu yana 230.000'den fazla Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini hatırlattı.

İki başbakan ikili ilişkilerin yanı sıra rekabet gücü ve göç gibi diğer önemli konuları da ele aldı.

Kaynak: Xinhua

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