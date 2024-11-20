Sanders'dan Gazze İçin Kriz Vurgusu

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki soykırımında yaşanan insani krize dikkat çekmek için düzenlediği basın toplantısında AA'nın fotoğraflarını kullandı.

ABD'li bağımsız senatör Sanders, ABD Kongresinde dün düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki insani kıyıma dikkat çekti ve ABD yönetimine İsrail'e silah göndermeyi durdurma çağrısı yaptı.

Sanders, basın toplantısında, Gazze'deki krizin ne denli yıkıcı olduğunu anlatırken salonda aralarında AA'nın görsellerinin de olduğu fotoğrafları sergiledi.

Sanders'ın basına takdim ettiği kareler arasında AA foto muhabiri Ashraf Amra'nın Gazze'de çektiği ve Abdulkerim al-Sarhi adlı 13 yaşında açlıktan hayatını kaybetmiş Filistinli bir çocuğu gösteren karesi de yer aldı.

Senatör Sanders, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kasıtlı olarak engellediğini kaydederek, ABD'nin bu ülkeye askeri yardımların durdurulması çağrısında bulunmuştu.