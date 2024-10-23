Sandıklı\'da Muhtarlar Günü Kutlandı

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Sandıklı Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Hüdai Kaplıcaları'ndaki kafede gerçekleştirilen programda, muhtarların toplumun en önemli yapı taşları olduğunu belirterek, "Mahallelerin ve köylerin sorunlarını en iyi sizler bilirsiniz. Hep birlikte çalışarak, ilçeye daha fazla hizmet sunmak için gayret göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Sandıklı'da kadınlara normal doğum bilgilendirmesi yapıldı

Sandıklı Devlet Hastanesi tarafından "Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde bilgilendirme standı açıldı.

Hastane tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta, kadınlara normal doğum hakkında bilgi verildi.

Başhekim Dr. Abdul Fettah Nur, normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulduğunu belirtti.

Bu etkinlikle anneleri bilgilendirmeyi ve normal doğumun önemini anlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Nur, "Bu planın temel amacı, anne ve bebek sağlığını en üst seviyede korumak, doğum sürecini olabildiğince doğal şekilde desteklemek ve anne adaylarımıza en güvenli ortamı sunmaktır." diye konuştu.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş, standı ziyaret etti.