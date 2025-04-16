11 ton kurtlanmış ceviz ele geçirildi - Son Dakika
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11 ton kurtlanmış ceviz ele geçirildi

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Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi, Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ele geçirildi. İşletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

16.04.2025 16:16
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Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi.

11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi

11 TON KURTLANMIŞ CEVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesi'nde baklava üretimi yapan bir iş yerinin deposunda denetim gerçekleştirildi. Denetimde koliler içinde küflenmiş ve kurtlanmış 11 ton ceviz içi ele geçirildi.

11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi

Ceviz içlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi
11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi
11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi
11 ton kurtlanmış ceviz ele geçirildi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 11 ton kurtlanmış ceviz ele geçirildi - Son Dakika

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