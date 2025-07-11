Şanlıurfa'da 15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlik ve beraberliği hep birlikte meydanlarda yaşayacakları belirtildi.

Kent genelinde Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz'da gün boyu ücretsiz olacağı kaydedilen paylaşımda, milletin destansı direnişini anmak ve geleceğe taşımak için Şanlıurfalılar demokrasi nöbetine davet edildi.