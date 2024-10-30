Şanlıurfa'da 2 Gün Eylem Yasağı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 Gün Eylem Yasağı

Şanlıurfa\'da 2 Gün Eylem Yasağı

Şanlıurfa Valiliği, 31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı.

30.10.2024 19:11
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde her türlü eylem ve etkinliğin iki gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 31 Ekim ile 2 Kasım tarihlerinde eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Olası eylemlere destek vermek için kentte gelmek isteyenlerin girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 31 Ekim 2024 Saat: 07.00'dan 2 Kasım 2024 Saat: 07.00'a kadar 2 gün süreyle il merkezi  ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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