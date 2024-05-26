Şanlıurfa'da 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa\'da 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapılan operasyonda, 7 kilo 360 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, büyük miktarda esrar ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı.

26.05.2024 10:23
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 7 kilo 360 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğiplerince Birecik ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 7 kilo 360 gram esrar ele geçirildi, şüpheli Y.A ve H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Birecik, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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