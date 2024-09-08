Şanlıurfa'da Acı Biber Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Acı Biber Hasadı Devam Ediyor

Şanlıurfa\'da Acı Biber Hasadı Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Ağustos ayında başlayan acı biberin tarlada hasadı sürüyor. Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı tarlada, işçiler tarafından zahmetle toplanan kırmızı renkteki biberler, çeşitli işlemlerden geçirilerek pul biber ya da reçel olarak yemeklere tat ve lezzet veriyor.

08.09.2024 14:37
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Şanlıurfa'da acı biberin hasadı sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ağustos ayında başlayan acı biberin tarlada hasadı devam ediyor. Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı tarlada, işçiler tarafından zahmetle toplanan kırmızı renkteki biberler, çeşitli işlemlerden geçirilerek pul biber ya da reçel olarak yemeklere tat ve lezzet veriyor.

İlkbaharda fide olarak ekilen, bakım ve sulamanın ardından ürünü elde edilen biberler bu yıl kavurucu sıcağın etkisi ile erken hasat edilmeye başlandı. Tarlada yetişen biber, sıcağın etkisi ile çabuk olgunlaşıp kırmızı rengi alıyor. Bu da tarlada çalışan işçilerin işini daha da zorlaştırıyor. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, tescilli kırmızı renkteki biberler, kadınlar tarafından toplandıktan sonra yıkanarak ayıklanıyor.

Kadınlar tarafından tarladan toplandıktan sonra gölgelik bir alana getirilen biberler, temizlendikten sonra doğranarak yere serilen bezlerin üzerine dökülüyor. Güneş altında kurutulmaya bırakılan biberler, çeşitli işlemlerden geçerek isot (pul biber) veya biber reçeline dönüşüyor.

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Dikili Mahallesinde devam eden hasat ile ilgili konuşan işçiler, sabahın erken saatlerinde başlayan hasat mesaisinin sıcak hava nedeniyle 14.00 itibariyle son bulduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel, tat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Acı Biber Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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