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Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. Denetlenen araçlardan 26'sının sürücüsüne toplam 133 bin 596 lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa\'da aranan 1 şüpheli yakalandı
20.12.2023 - 09:59,
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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 120 araçtan 26'sının sürücüsüne toplam 133 bin 596 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 1 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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