Şanlıurfa Birecik\'te Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri, asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Hal Kavşağı ve Eski Yapıkredi Kavşağı'nda gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde, 210 araç ve 315 kişi incelendi. Ayrıca Sahil Caddesi'nde bulunan işletmelerde de denetimler yapıldı.

Uygulamalar sonucunda, trafik kurallarını ihlal eden 2 araç cezalandırılırken, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu, aranan 2 kişi de yakalandı.