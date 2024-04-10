Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa\'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'daki 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 17 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale edildi. Fabrikanın duvarı iş makineleriyle yıkılarak yangına müdahale hızlandırıldı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, yangında can kaybının olmadığını belirterek, işçilerin sağlıklı olduğunu ifade etti.

10.04.2024 14:51
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Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, 17 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale etti.

Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak yangına müdahale hızlandırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin bir çok noktasından görüldü.

ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim'in açıklaması

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, olay yerine gelerek, yangına ilişkin işletme sahibinden bilgi aldı.

Yangından duyduğu üzüntüyü ifade eden Yetim, AA muhabirine, yangında can kaybının olmadığını söyledi.

Bunun da kendileri için teselli kaynağı olduğunu anlatan Yetim, şöyle devam etti:

"Tabii çok üzücü bir durumla karşılaştık. Yangının böyle bayram tatilinde oluşması da büyük zararlara sebebiyet vermiştir. Ancak bizim OSB Bölge Müdürlüğü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra büyükşehir belediyesi tarafından itfaiye personeli gelmiştir. Zayiatımız çok büyük. Hepimize çok geçmiş olsun. Bizi sevindiren; cana bir şey gelmeyişi, işçilerimize bir şeyin olmamasıdır. Oda ve sanayicimizle esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yangın, şu anda kontrol altında, söndürülmeye çalışılıyor. İçerideki pamuk ve iplik nedeniyle fabrikanın tamamı yanmış durumda. Yangın kontrol altındadır, inşallah söndürülecektir. Tabi pamuk ve iplik nedeniyle biraz uzun sürecektir."

Fabrika sahibi Abit Aslan da "Çok şükür can kaybı yok. Zaten bayram dolayısıyla işçilere izin verilmişti." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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