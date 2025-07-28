Şanlıurfa'da 2 ceylan, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu öldü.
Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde sahipsiz bir köpek, ceylanlar için oluşturulan özel alana girdi.
Alanda 2 yıldır yetiştirilen 2 ceylan, köpeğin saldırısı sonucu öldü.
Harran Üniversitesi ise konuya ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Ceylanlara Köpek Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?