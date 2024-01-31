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Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı. Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

31.01.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 4 adrese şafak vakti baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa\'da DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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