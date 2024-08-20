Şanlıurfa\'da Deprem Sonrası Yıkılan Binanın Çökmesi: İş Makinesi Hasar Gördü

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı sırasında aniden çökmesi sonucu, iş makinesi hasar gördü.
Kent genelinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan binaların yıkımları sürüyor.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 katlı bina, iş makinesiyle yıkılırken aniden çöktü.
Çökme sırasında üzerine moloz düşen iş makinesi yan yattı. Kazada, operatör yara almadan kurtuldu.
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