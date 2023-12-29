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Şanlıurfa'da Güvenli Okul Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Güvenli Okul Projesi Devam Ediyor

Şanlıurfa'da öğrencilerin okullarına daha rahat bir şekilde gitmesi için hayata geçirilen 'Güvenli Okul' projesi kapsamında, güvenlik güçleri eğitim kurumlarında denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa\'da Güvenli Okul Projesi Devam Ediyor
29.12.2023 - 17:10,  Güncelleme: 17:21
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Şanlıurfa'da öğrencilerin okullarına daha rahat bir şekilde gitmesi için hayata geçirilen "Güvenli Okul" projesi kapsamında, güvenlik güçleri eğitim kurumlarında denetimlerini sürdürüyor.

Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Şanlıurfa'da yaklaşık 750 bin öğrencinin 2 bin 252 okulda eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Eğitim ve öğretim yılının huzurlu ve güvenli bir şekilde devam etmesi için bir çok önlemler aldıklarını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın güvenli şekilde okula ve evlerine ulaşabilmeleri için pek çok tedbir uyguluyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız vasıtasıyla ilimizin tamamını kapsayacak şekilde yaptığımız uygulamalar gerçekten vatandaşlarımızın da takdirini kazanıyor. Güvenli okul projemiz kapsamında özellikle sabah saatlerinde öğrencilerimizin okulla buluştukları, okula gittikleri saatlerde bütün okullarımızın çevresinde farkındalık da oluşturmak adına emniyet, asayiş ve trafik ekiplerimiz yine jandarma, trafik ve asayiş ekiplerimiz görev alıyor. Bu esnada hem öğretmenimizle hem de velilerimizle, güvenlik güçlerimiz irtibat içinde oluyorlar. Çocuklarımızın varsa o konuda yakınmaları, velilerimizin yakınmalarını da tespit etmiş oluyoruz."

Şıldak, okul çevresindeki işyerlerinin de güvenlik güçleri tarafından sürekli denetlendiğini ve bilgilendirildiğini aktararak, "Okullarımızın çevresinin de her türlü suç unsurundan arındırılması ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklara maruz kalmaması için herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için esnafımızı, iş yerlerimizde faaliyet gösteren iş yeri sahiplerini ve çalışanlarını da uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz. Onlara şunu söylüyoruz. Hakikaten çocuklarımız size emanet diyoruz. Onlara zarar verecek her türlü girişimi 112'ye ihbar etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de kentteki okullara ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Şıldak, öğrencilerin eğitime olan ilgilerini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. ???????

Kaynak: AA
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Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Güvenlik, Valilik, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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