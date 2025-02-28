Şanlıurfa'da Huzur 63 Uygulaması

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Şanlıurfa'da polis ekiplerince ramazan öncesi "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde ramazan öncesi 75 ekip 256 personelin katılımıyla "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

Denetimlerde ekiplerince kafe, park ve caddelerde denetim yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı.

Uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimi yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini de kontrol etti.