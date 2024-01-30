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Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da inşaat halindeki biraya kapı taşıyan Mehmet Azak, 7'nci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Azak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
30.01.2024 - 13:51,
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ŞANLIURFA'da, inşaat halindeki biraya kapı taşıyan Mehmet Azak (26), 7'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Azak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binaya kapı taşıyan Mehmet Azak, 7'nci katta asansör boşluğuna düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Azak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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