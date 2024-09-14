Şanlıurfa\'da Kadın Sürücü Markete Girdi

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ŞANLIURFA'da, bir kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 63 YV 917 plakalı otomobil, kontrolü kaybedip ilk önce kaldırıma çıkarak markete girdi. Çevrede ve markette paniğin yaşanmasına neden olan kazada otomobil sürücüsü kadın, bir süre sonra araçtan çıkıp çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmede, can kaybı ya da yaralının olmadığı belirlendi. Kazada aracın marketin camlarını kırarak içeri girmesi ve market raflarına çarpması sonucu iş yerinde maddi hasara yol açtı. Kazanın ardından, otomobilin marketten çekici yardımıyla çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Ekipler, aracın güvenli bir şekilde kaldırılmasının ardından, markette temizlik çalışmaları başladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA