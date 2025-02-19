Şanlıurfa'da Kale Direğiyle Trajik Olay

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Şanlıurfa'da gittiği halı sahada üzerine kale direği düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bulunan halı sahaya giden 16 yaşındaki Ömer Faruk A, kale direğine asıldı.

Direğin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk A, ihbar üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ömer Faruk A'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.