Şanlıurfa'da kiralık daire denetiminde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kiralık daire denetiminde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi

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Şanlıurfa Valiliğine göre, günübirlik kiralık daire denetiminde kayıtsız 3 işletmeye 512 bin 709 lira, bildirimde bulunmayan 1 işletmeye 85 bin 437 lira ceza verildi. Toplam 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza uygulanırken 7 daire mühürlendi.

Şanlıurfa'da günübirlik kiralık dairelere yönelik denetimde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polis ve zabıta ekiplerince il genelinde günübirlik kiralanan daireler kontrol edildi.

Denetimlerde kayıtsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 işletmeye 512 bin 709 lira, konaklayan bildiriminde bulunmayan 1 işletmeye ise 85 bin 437 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan işlemler kapsamında toplam 4 işletmeye 598 bin 146 lira idari para cezası uygulanırken, 7 daire ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kiralık daire denetiminde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi - Son Dakika
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