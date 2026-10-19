Şanlıurfa'da kiralık daire denetiminde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi

Şanlıurfa'da günübirlik kiralık dairelere yönelik denetimde 4 işletmeye 598 bin 146 lira ceza verildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polis ve zabıta ekiplerince il genelinde günübirlik kiralanan daireler kontrol edildi.

Denetimlerde kayıtsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 işletmeye 512 bin 709 lira, konaklayan bildiriminde bulunmayan 1 işletmeye ise 85 bin 437 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan işlemler kapsamında toplam 4 işletmeye 598 bin 146 lira idari para cezası uygulanırken, 7 daire ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.