Şanlıurfa'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için güvenlik önlemleri alındı.

14.06.2024 17:53
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya, kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Eyyüp A, Nurullah T. ve İbrahim Halilullah T. çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eyyüp A. ve Nurullah T, kurtarılamadı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı yaparak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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