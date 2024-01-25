Şanlıurfa\'da Market Denetimleri Yapıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi. Ekipler ürünlerin raflardaki fiyatlarıyla, kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Kurallara uyulması noktasında işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Açıklamada, vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri halinde denetimlerin anında sağlanacağı kaydedildi.