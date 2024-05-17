Şanlıurfa'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangın ekiplerce söndürüldü. Direkli Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

17.05.2024 23:47
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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangın ekiplerce söndürüldü.

Direkli Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrama ihtimali olan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kaffar Kadir Şimşek de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA

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