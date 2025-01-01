ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sabiha Küçükkoç (36) hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece Asya Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha Küçükkoç'a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçükkoç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabiha Küçükkoç'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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