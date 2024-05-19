Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

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Şanlıurfa'da park yeri nedeniyle kavga eden iki grubu ayırmak isteyen vatandaş, elini kulağına götürüp ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonuyla anbean kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

19.05.2024 11:07
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Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okudu. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İKİ GRUP ARASINDA PARK YERİ KAVGASI

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa\'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Şanlıurfa, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Kaynar: HİÇ BİR BEKLENTİSİ OLMADAN AYIRMIŞ ALLAH RIZASI İÇİN ÇOK GÜZEL UYGULAMA. 46 1 Yanıtla
  • ersen temel: namaza da dursaydi 9 38 Yanıtla
  • Serdar Dur: Diyarbakırlıyım Aydında yaşıyorum. Burada yerliler arasında kavga olur, biter. Oralarda kavga olur plan yapılır, hesap yapılır, plan yapılır, tekrar hesap yapılır. Bitmez. Maalesef bizim deli damarı mıdır şeytan mıdır kuvvetli. 29 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Güzel bir hareket, belki ezanın hürmetine yümüşarlar. 29 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: öfkelendiğiniz zaman abdest alın demiş peygamberimiz öfke şeytanın silahıdır ateşi su söndürür 29 1 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan: tebrik ediyorum kardeşimizi çok akıllıca 16 1 Yanıtla
  • Alper Elma: üzerlerine direk su dökseydin ayrılırlardı 4 0 Yanıtla
    Gregor Samsa: Kedi mi bunlar :)) 1 0

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