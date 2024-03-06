Şanlıurfa'da PKK operasyonu: DEM Parti üyeleri de gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK operasyonu: DEM Parti üyeleri de gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da PKK operasyonu: DEM Parti üyeleri de gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yapılan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ve 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayı da dahil olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, silahlar, cep telefonları, bilgisayarlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, mermiler, cripto para üretim cihazı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

06.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.

Grupların 1 Eylül 2023 tarihinde Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde olduğu da tespit edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda 600 personelin katılımıyla şafak vakti merkez ilçeler Haliliye ve Eyyübiye ile Suruç ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayları ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Bu kişilerin adreslerinde dedektör köpek ve yer altı arama cihazlarının da kullanıldığı aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, cripto para üretim cihazı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da PKK operasyonu: DEM Parti üyeleri de gözaltına alındı - Son Dakika

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