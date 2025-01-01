Şanlıurfa'da Pompalı Tüfekle Cinayet - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Pompalı Tüfekle Cinayet

Şanlıurfa\'da Pompalı Tüfekle Cinayet

Şanlıurfa'da husumetli olduğu kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 58 yaşındaki Mahmut Ağan, hastanede hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

01.01.2025 15:58  Güncelleme: 15:59
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ŞANLIURFA'da sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan Mahmut Ağan (58) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan İ.K. ile Mahmut Ağan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Mahmut A.'ya ateş açıp, kaçtı. Ağır yaralanan Mahmut Ağan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis cinayet şüphelisi İ.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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