Şanlıurfa'da Ramazan davulcularının mesaisi başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı.
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Şanlıurfa'da geleneği sürdüren ramazan davulcuları, sahur mesaisine başladı.
Kentin hemen hemen her cadde ve sokağında dolaşan yüzlerce Ramazan davulcusu, vatandaşları uyandırmak için ter attı.
Davulun sesiyle uyanan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Vatandaşlar, kendilerini sahura kaldıran davulculara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Ramazan davulcularının mesaisi başladı - Son Dakika
Ankara'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, sahur vakti sokaklarda davul çalarak vatandaşları uyandırmaya başladı. Davulcular, gelenekleri yaşatma çabasıyla sahur heyecanına ortak oldu. Ramazan davulcusu Emir Coşan, geceleri davul çalmanın zorluklarından bahsederek, sahte davulculara karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte davulcular, Esenler'de alışılmışın dışında Vosvos araçlarla vatandaşları sahura kaldırdı. Davul sesleri ve maniler eşliğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, bu farklı davulculuk şeklini ilgiyle izledi.
Ramazan ayının sembolü olan davulcular, İzmir'de de ilk sahurda göreve başladı. İzmir'de Ramazan ayının ilk sahurunda on bir ayın sultanının sembolü Ramazan davulcuları göreve başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için sokaklarda gezen Ramazan davulcuları, sokak sakinlerini sahura uyandırdı. Davul sesleri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı. - İZMİR
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, yangın, doğal afetler ve trafik kazalarına karşı 24 saat görev yaparken, ilk sahurlarını görev yerlerinde yaptılar. İtfaiyeciler, Atakent Mahallesi'ndeki geçici yerlerinde yemekhaneyi hazırlayarak birlikte sahur yaptılar.
Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan kadın ritim grubu, Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşları davul eşliğinde manilerle uyandırdı. Gönüllü olarak katılan kadınlar, 3 yıldır düzenli olarak sahura kaldırma görevini üstleniyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar Hacı Kaya Özer Camii'ne akın ederek ilk teravih namazını kıldı. Namaz öncesinde dua eden vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayında savaşın durması için dualar etti. İlçe müftüsü Fatih Arslan, Ramazan ayının önemini vurgulayarak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?