Şanlıurfa'da Ramazan Yoğunluğu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ramazan Yoğunluğu

Ramazan alışverişi dolayısıyla Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk yaşanıyor.

28.02.2025 17:20
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Şanlıurfa'da Ramazan ayı yoğunluğu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ramazan ayı alışverişi dolayısıyla tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk yaşandı.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan ve vatandaşların oruç tutarak ibadet ettiği Ramazan ayının ilk sahur vaktine saatler kaldı. Ramazan ayı alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Hurma, kuru üzüm, kayısı gibi çeşitli kuruyemiş ürünleri alan vatandaşlar, Ramazan ayının barış, kardeşlik ve yardımlaşma duyguları içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını süsleyen esnaflar, yoğunluk nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Esnaf Hüseyin Korkmaz, "Yeni bir Ramazan ayı dolayısıyla tezgahlarımızı süsledik. Hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah güzel geçer. İnşallah herkes güzel bir ramazan geçirir. Herkes kendi gücüne göre bir şeyler alıyor. Şanlıurfa'da Ramazan yaşanıyor. Havalarda bu yıl serin. Fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 15 ile 20 arasında bir artış oldu. Yoğunluğun Ramazan'ın birinci ve 2'nci gününde daha çok olacağının bekliyoruz" dedi.

Esnaf Süleyman Çelik, "Hazırlıklarımızı bitirdik. Yoğunluk nedeniyle mutluyuz. Vatandaşlar hurma ve kayısıya rağbet gösteriyor. Yoğunluk Ramazan ayının ilk 10 günü devam eder diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan ayı alışverişi yapan vatandaşlardan Mehmet Kaban, "Kayısı aldım, kuru incir aldım, hurma aldım. Alışverişimiz devam ediyor. Son güne bıraktık. Ramazan ayı hayırla bollukla geliyor. İnşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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