Şanlıurfa'da Sağanak Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sağanak Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Şanlıurfa\'da Sağanak Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 'Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.

14.02.2024 07:51  Güncelleme: 07:53
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Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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