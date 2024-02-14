Şanlıurfa'da Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Şanlıurfa\'da Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve sel uyarısında bulundu. Valilik tarafından alınan kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

14.02.2024 08:17  Güncelleme: 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa'da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, su baskını, Şanlıurfa, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 08:51:01. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement