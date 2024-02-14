Şanlıurfa\'da Sağanak Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa'da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Erzincan İliç'te toprak kayması meydana gelen bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği, hızının da ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a 12 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak.
Uzun yıllardır televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak. Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olan dizi, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın da yer alacağı bir kadroyla izleyicilerle buluşacak.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
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