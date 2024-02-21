Şanlıurfa'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Şanlıurfa\'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler yağışa hazırlıksız yakalandı ve zor anlar yaşadı. Araçların üzeri dolu nedeniyle beyaza büründü.

21.02.2024 15:35
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Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle araçların üzeri de beyaza büründü.

Kaynak: AA

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