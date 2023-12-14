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Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Hidayet Ö'nün kullandığı 63 YV 888 plakalı beton mikseri, Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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