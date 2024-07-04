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Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 43 derecenin üzerine çıktı. Kentte sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da termometreler 43 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

Toplanma merkezlerine buharlı soğutma sistemi

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolcu toplanma merkezleri, buharlı soğutma sistemleri ve vantilatörlerle serinletiliyor. Hava sıcaklığının 43 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da sıcaklık, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde klimaların açık tutulması için denetimlerini sürdürürken yolcuların da durakta otobüs beklerken sıcaktan etkilenmemeleri için "Buharlı serinletme" uygulamasını bu yılda başlattı.

Uygulama çerçevesinde otobüs duraklarında kurulan sistemle vatandaşlara soğuk su püskürtülüyor. Vantilatörlerin de yerleştirildiği duraklarda otobüs bekleyenlerin, püskürtülen soğuk suyla sıcaktan korunması amaçlanıyor. Duraklarda buharlı serinletme yöntemi ile serinleyen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.