Şanlıurfa'da Şiddetli Fırtına Hasara Yol Açtı

Fırtına ağaçları devirdi, elektrik direklerini kırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik direkleri kırıldı. Fırtına sonucu ilçe merkezindeki bazı mahalleler ile kırsal bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin elektrik kesintilerini gidermek için sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.