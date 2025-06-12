Şanlıurfa'da Şiddetli Rüzgar Felç Etti

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, direkler devrildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçeyi toza dumana katan rüzgar, bir işyerinin çatısının uçmasına neden oldu. Yol kenarındaki direkleri de deviren rüzgar, çanak antenleri uçurdu. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken araç sürücüleri ise trafikte ilerlemekte zorlandı.