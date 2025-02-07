Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Harran ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, farklı silahlara ait 13 şarjör, 162 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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