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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Haliliye Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 2 yaralı
23.12.2023 - 16:51,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haliliye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan F.D. (48) ve S.D'nin (48) yaralandığı olay nedeniyle mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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