Şanlıurfa\'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katilleri tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Ağustos Pazar günü Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. Jandarma ekipleri, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Atmaca'nın cinayet zanlılarının bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu 16 adrese düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, bir çelik yelek, 208 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA