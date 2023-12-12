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Şanlıurfa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katilleri tutuklandı

Şanlıurfa'da 3,5 ay önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan A'nın katilleri aranıyordu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada silahlar ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa\'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katilleri tutuklandı
12.12.2023 - 14:57,
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Şanlıurfa'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Ağustos Pazar günü Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. Jandarma ekipleri, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Atmaca'nın cinayet zanlılarının bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu 16 adrese düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, bir çelik yelek, 208 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: AA
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Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katilleri tutuklandı - Son Dakika
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