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Şanlıurfa'da Sınav Kaosu

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Şanlıurfa'da açıköğretim sınavı için öğrenciler, uzak sınav merkezi nedeniyle yetişemedi.

30.11.2024 12:53
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Şanlıurfa'da açıköğretim sınavı çileye dönüştü

Çok sayıda öğrenci sınava yetişemedi

ŞANLIURFA - Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin güz dönemi ara sınavları bugün başladı. Şanlıurfa'da belirlenen sınav merkezinin kentte yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olması ilk kez sınava girecekler için çileye dönüştü. Yoğunluğun yaşandığı sınav merkezinde çok sayıda öğrenci imtihana yetişemedi.

2024-2025 Eğitim - Öğretim yılının ATA AÖF sınavları bugün başladı. Şanlıurfa'da binlerce öğrenci sabah saatlerinde Yüksek Öğretim Kurumları tarafından belirlenen sınav giriş merkezi olan Harran Üniversitesine yetişmek için yola çıktı. Sınav giriş merkezinin kentte yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olması öğrenci ve veliler için çileye dönüştü. Üniversite yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, il merkezi ve ilçelerden gelen çok sayıda öğrenci sınava yetişemedi. Görevliler, sınava yetişmeyen öğrencileri içeri almadı.

Kızını Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden sınava getiren Ümit Öztekin, sınav merkezinin kendilerine 55 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek mağdur olduklarını söyledi. Kendilerinin son anda sınava yetiştiklerini belirtilen Öztekin, çok yolda yaşanan yoğunluk nedeniyle çok sayıda öğrencinin sınava yetişemediği ifade etti.

Şanlıurfa\'da Sınav Kaosu
Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Şanlıurfa, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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