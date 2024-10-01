Şanlıurfa'da Su Kesintisi

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Şanlıurfa genelinde bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan Akabe (Evren Sanayi) TOKİ deprem konutları içme suyu terfi istasyonunun Şanlıurfa merkez içme suyu arıtma tesisine bağlantısının yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda gece saat 23.00 ile yarın sabah saat 08.00 arası Şanlıurfa ile genelinde su kesintisinin yaşanacağı kaydedildi.